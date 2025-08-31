Мощные магнитные бури ожидаются на Земле 2 сентября
Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли.
Сегодня, 10:03
Фото: Freepik.com
Учёные прогнозируют сильные магнитные бури на Земле 2 сентября из-за выброса солнечной плазмы в сторону планеты, передает BAQ.KZ.
Как сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, выброс произошел в результате вспышки уровня M2.76 на Солнце.
"Солнечное вещество придет к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4", - говорится в сообщении.
Наибольшую опасность представляют повторные выбросы плазмы. По информации учёных, они вероятны с учетом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии Солнца.
