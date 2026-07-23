Мощный ливень затопил Астану: машины плывут по улицам
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Мощный ливень обрушился на Астану днем 23 июля. Из-за сильных осадков на ряде улиц образовались подтопления, движение транспорта оказалось затруднено, а жители публикуют в социальных сетях видео с последствиями непогоды, передает BAQ.KZ.
На кадрах видно, что некоторые автомобили преодолевают затопленные участки дорог практически вплавь. Пешеходам приходится обходить лужи, держась за ограждения зданий.
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Что сообщили в акимате
В акимате столицы заявили, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.
По информации городских властей, ливневая канализация и очистные сооружения справляются с большим объемом осадков, однако на отдельных участках временно наблюдаются подтопления.
В акимате пояснили, что при залповых дождях система ливневой канализации обычно отводит воду в течение 40 минут – одного часа.
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Также сообщается, что в городе на постоянной основе ведутся работы по очистке дождеприемников, коллекторов, пропарке труб, а также строительству новых объектов ливневой канализации.
Когда улучшится погода
По данным РГП «Казгидромет», 24 и 25 июля в Астане вновь ожидаются дожди и грозы.
- 24 июля: +25…+27 °C, дождь, гроза.
- 25 июля: +27…+29 °C, днем дождь и гроза.
- 26 июля: без осадков, температура повысится до +30…+32 °C.
Последние недели в Казахстане сопровождались аномально жаркой погодой. После продолжительного периода высоких температур в ряде регионов началась смена синоптической ситуации. По прогнозу «Казгидромета», 24–26 июля дожди и грозы ожидаются не только в Астане, но и в Алматы, тогда как в Шымкенте жара сохранится и к выходным температура воздуха может достигнуть +38 °C.
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