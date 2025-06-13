В Астане, в районе Байконур, вспыхнул пожар на участке, где был складирован мусор вдоль шоссе Алаш, передает BAQ.KZ. Чёрный дым заметили местные жители, после чего на место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчёты.

Сотрудники противопожарной службы оперативно приступили к тушению. Как сообщили в экстренных службах, подача воды осуществляется бесперебойно, распространения огня на близлежащие территории удалось избежать.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания уточняются, ведётся проверка.