Мощный пылевой вихрь сняли на видео в Мангистау
Пылевые вихри могут возникать внезапно и перемещаться по открытой местности.
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Жители Мангистауской области стали свидетелями необычного природного явления. В социальных сетях появились видеозаписи мощного пылевого вихря, образовавшегося в степной местности.
Как передает Lada.kz, высокий столб пыли стремительно перемещается по территории, поднимая в воздух песок и мелкие частицы грунта.
Ранее метеорологи объясняли причины возникновения подобных явлений в Мангистауской области.
По словам специалистов, пылевые вихри чаще всего формируются в жаркую и малооблачную погоду, когда поверхность земли сильно прогревается. В результате перепада температур возникают восходящие потоки воздуха, которые закручиваются и поднимают с поверхности пыль и песок.
Пылевые вихри могут возникать внезапно и перемещаться по открытой местности, однако обычно существуют непродолжительное время.
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