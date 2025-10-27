Сильный шторм обрушился на Австралию, оставив без электроснабжения свыше 90 тысяч домохозяйств. Наиболее пострадали штаты Виктория и Квинсленд, где зафиксированы массовые отключения и повреждения инфраструктуры, передат BAQ.KZ со ссылкой на издание The Australian.

По данным властей Квинсленда, штормовые порывы ветра и проливные дожди нарушили работу линий электропередачи, а также создали угрозу для ряда других населённых пунктов в регионе.

В штате Виктория электричество отключено более чем в 25 тысячах домов, включая столицу штата — Мельбурн и западные районы региона.

Старший синоптик Бюро метеорологии Австралии Мириам Брэдбери предупредила, что интенсивные осадки могут вызвать внезапные наводнения. По её словам, нестабильная погода сохранится в течение ближайшей недели, что может привести к новым перебоям и затруднениям в восстановительных работах.

Энергетические службы работают в круглосуточном режиме, однако точные сроки полного восстановления электроснабжения пока не называются.