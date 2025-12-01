Мощный взрыв газа после ДТП произошел на автостраде в Италии
На автостраде Милан—Неаполь в районе коммуны Теано произошёл мощный взрыв после столкновения двух большегрузов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. Один из грузовиков перевозил цистерну со сжиженным газом — именно она взорвалась после аварии, вызвав сильный пожар.
Спасатели и пожарные заранее оценили риск и оперативно перекрыли участок трассы. Были эвакуированы водители, а также сотрудники и посетители двух зон отдыха, расположенных по обе стороны места ДТП. Благодаря этим мерам никто не пострадал.
Пожар удалось быстро локализовать и потушить. Утром в среду движение по трассе Автострада A1 восстановили по трём полосам из четырёх — одна полоса остаётся закрытой и нуждается в ремонте.
