Сегодня утром в районе Алматы города Актобе на территории автогазозаправочной станции по улице Акжарская произошёл хлопок газовоздушной смеси в одном из надземных резервуаров, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в МЧС, огонь стремительно перекинулся на вторую надземную цистерну, припаркованный газовоз и здание операторной. Ситуация осложнялась высоким риском повторных взрывов.

Подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям прибыли на место в кратчайшие сроки. Огнеборцы работали в условиях повышенной опасности, не допуская распространения пламени на соседние объекты.

Благодаря скоординированным действиям спасателей пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

В ликвидации возгорания были задействованы около 60 сотрудников личного состава и 16 единиц техники ДЧС, ОСО и ЦМК МЧС. Работу подразделений координировал начальник ДЧС Актюбинской области полковник Қахарман Оразалин.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.