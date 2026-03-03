Мощный взрыв газа произошел на АГЗС в Актобе
В результате хлопка газа загорелись две цистерны.
Сегодня утром в районе Алматы города Актобе на территории автогазозаправочной станции по улице Акжарская произошёл хлопок газовоздушной смеси в одном из надземных резервуаров, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в МЧС, огонь стремительно перекинулся на вторую надземную цистерну, припаркованный газовоз и здание операторной. Ситуация осложнялась высоким риском повторных взрывов.
Подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям прибыли на место в кратчайшие сроки. Огнеборцы работали в условиях повышенной опасности, не допуская распространения пламени на соседние объекты.
Благодаря скоординированным действиям спасателей пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
В ликвидации возгорания были задействованы около 60 сотрудников личного состава и 16 единиц техники ДЧС, ОСО и ЦМК МЧС. Работу подразделений координировал начальник ДЧС Актюбинской области полковник Қахарман Оразалин.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
