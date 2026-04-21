Мощный взрыв и пожар произошли на ТЭЦ в Бухаресте

Поздним вечером 20 апреля на западе Бухарест произошёл мощный взрыв, после которого вспыхнул пожар на теплоэлектроцентрали CET Vest.

По информации экстренных служб, возгорание сопровождалось открытым пламенем и было связано с горением около 30 тонн мазута. Как сообщил глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат, основной сложностью при тушении стало именно большое количество горючего вещества.

Первоначально сообщалось о повреждении двух трансформаторов, однако позже спасательные службы уточнили, что огонь затронул в общей сложности три электрических трансформатора.

Пожарные оперативно приступили к ликвидации возгорания, применяя воду и специальную пену, используемую при тушении нефтепродуктов. Уже к ночи открытое пламя было ликвидировано.

К утру 21 апреля пожар полностью потушен. На месте продолжаются работы по охлаждению оборудования и предотвращению повторного возгорания. По данным спасательных служб, на объекте остаются дежурные расчёты и несколько единиц техники для мониторинга ситуации.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Причины взрыва и пожара устанавливаются.