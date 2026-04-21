Мощный взрыв и пожар произошли на ТЭЦ в Бухаресте
Сгорело 30 тонн мазута, повреждены трансформаторы.
Поздним вечером 20 апреля на западе Бухарест произошёл мощный взрыв, после которого вспыхнул пожар на теплоэлектроцентрали CET Vest.
По информации экстренных служб, возгорание сопровождалось открытым пламенем и было связано с горением около 30 тонн мазута. Как сообщил глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат, основной сложностью при тушении стало именно большое количество горючего вещества.
Первоначально сообщалось о повреждении двух трансформаторов, однако позже спасательные службы уточнили, что огонь затронул в общей сложности три электрических трансформатора.
Пожарные оперативно приступили к ликвидации возгорания, применяя воду и специальную пену, используемую при тушении нефтепродуктов. Уже к ночи открытое пламя было ликвидировано.
К утру 21 апреля пожар полностью потушен. На месте продолжаются работы по охлаждению оборудования и предотвращению повторного возгорания. По данным спасательных служб, на объекте остаются дежурные расчёты и несколько единиц техники для мониторинга ситуации.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Причины взрыва и пожара устанавливаются.
