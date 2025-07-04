Утром 4 июля в столице Италии на одной из автозаправочных станций прогремел мощный взрыв, за которым вспыхнул пожар, передает BAQ.KZ. По информации итальянского издания Il Mattino, по меньшей мере 21 человек пострадал, в том числе полицейские, спасатели и медики, уже находившиеся на месте происшествия.

Сильный грохот прогремел около 8 утра по местному времени, и был слышен в разных районах Рима. Над местом ЧП поднялся густой черный дым, который было видно за несколько километров.

По предварительной версии, взрыв произошёл после того, как грузовик врезался в трубопровод на АЗС. Когда на место прибыли пожарные и врачи скорой помощи, произошел резкий выброс газа и воспламенение, вызвавшее детонацию.

Огонь перекинулся на ряд близлежащих зданий, в том числе склад судебных приставов, расположенный за станцией. Пострадавшие получили в основном ожоги различной степени тяжести, однако, как отмечает издание, угрозы жизни никому из них нет.

Местные власти эвакуировали жителей ближайших домов и начали расследование причин инцидента. На месте продолжают работать пожарные расчёты, полиция и эксперты по взрывотехнике.