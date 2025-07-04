Мощный взрыв прогремел в Риме: пострадали более 20 человек
Начато расследование причин инцидента.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Утром 4 июля в столице Италии на одной из автозаправочных станций прогремел мощный взрыв, за которым вспыхнул пожар, передает BAQ.KZ. По информации итальянского издания Il Mattino, по меньшей мере 21 человек пострадал, в том числе полицейские, спасатели и медики, уже находившиеся на месте происшествия.
Сильный грохот прогремел около 8 утра по местному времени, и был слышен в разных районах Рима. Над местом ЧП поднялся густой черный дым, который было видно за несколько километров.
По предварительной версии, взрыв произошёл после того, как грузовик врезался в трубопровод на АЗС. Когда на место прибыли пожарные и врачи скорой помощи, произошел резкий выброс газа и воспламенение, вызвавшее детонацию.
Огонь перекинулся на ряд близлежащих зданий, в том числе склад судебных приставов, расположенный за станцией. Пострадавшие получили в основном ожоги различной степени тяжести, однако, как отмечает издание, угрозы жизни никому из них нет.
Местные власти эвакуировали жителей ближайших домов и начали расследование причин инцидента. На месте продолжают работать пожарные расчёты, полиция и эксперты по взрывотехнике.
Самое читаемое
- Димаш Кудайберген готовится покорить Испанию и США
- 15-летняя девочка покончила с собой после изнасилования в Актюбинской области
- Казахстанские боксеры пробились в полуфинал Кубка мира
- Тушить загоревшийся в Астане ресторан мешали автомобили и застройка
- Никакой налички: в Казахстане хотят ужесточить правила покупки жилья в новостройках