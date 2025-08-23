Мощный взрыв прогремел на заводе по производству ГСМ в Луизиане
Власти округа объявили эвакуацию местных жителей.
Сегодня, 11:31
103Фото: Fox News
Сильный взрыв с последующим пожаром произошел на заводе по производству горюче-смазочных материалов Smitty's Supply в округе Тангипахоа, штат Луизиана, передает BAQ.KZ.
Как сообщает телеканал Fox News, власти округа объявили эвакуацию жителей в радиусе одной мили. Спасатели перекрыли движение у предприятия и просят водителей выбирать другие маршруты.
На данный момент ситуацию отслеживают и оценивают сотрудники Департамента качества окружающей среды и Агентства по охране окружающей среды.
По информации местных властей, пострадавших в результате инцидента нет. При этом жители сообщают о маслянистых дождях, запахе сажи в воздухе и смолистых отложениях на улицах.
