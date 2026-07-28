Мощный взрыв прогремел на заводе в Греции: один человек погиб
В Греции из-за взрыва на заводе погиб один человек, еще один пострадал.
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В греческом городке Эксамилия в регионе Коринфия при взрыве и последующем пожаре на заводе по производству уксуса один человек погиб, еще один пострадал.
Как передает газета Proto Thema, на месте происшествия находились пять рабочих и водитель.
После взрыва возник крупный пожар, уничтоживший оборудование промышленного предприятия.
"В результате инцидента погиб 25-летний мужчина и пострадала женщина. Она доставлена в Коринфскую городскую больницу", - уточняется в сообщении.
Оперативный центр пожарной охраны мобилизовал 35 сотрудников, добровольцев и 11 единиц техники для тушения пожара, который возник после взрыва. Возгорание было ликвидировано.
По предварительным данным, взрыв мог произойти в одном из резервуаров с уксусом при проведении сварочных работ.
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