Мощный взрыв прогремел на заводе в Греции: один человек погиб

В греческом городке Эксамилия в регионе Коринфия при взрыве и последующем пожаре на заводе по производству уксуса один человек погиб, еще один пострадал.

Как передает газета Proto Thema, на месте происшествия находились пять рабочих и водитель.

После взрыва возник крупный пожар, уничтоживший оборудование промышленного предприятия.

"В результате инцидента погиб 25-летний мужчина и пострадала женщина. Она доставлена в Коринфскую городскую больницу", - уточняется в сообщении.

Оперативный центр пожарной охраны мобилизовал 35 сотрудников, добровольцев и 11 единиц техники для тушения пожара, который возник после взрыва. Возгорание было ликвидировано.

По предварительным данным, взрыв мог произойти в одном из резервуаров с уксусом при проведении сварочных работ.