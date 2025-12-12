12 декабря 2025 года в Уральске в многоквартирном доме на третьем этаже загорелась квартира, передает BAQ.KZ.

Оперативно прибывшие пожарные обнаружили открытое пламя, охватившее личные вещи и мебель. Тушение осложнилось хлопком газовоздушной смеси, в результате которого были выбиты оконная рама и балконная перегородка.

Благодаря своевременной эвакуации жителей удалось избежать жертв: пострадавших среди жильцов и сотрудников нет. По сведениям соседей, в загоревшейся квартире никто не проживал.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров, причины возгорания устанавливаются. В ликвидации огня участвовали 23 человека личного состава и 6 единиц техники ДЧС.