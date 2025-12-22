Ескельдинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Х., обвиняемого по пунктам 1) и 4) части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Судом установлено, что осенью 2023 года и в феврале 2024 года Х., введя потерпевших Е. и П. в заблуждение относительно возможности приобретения квартиры в городе Талдыкорган по заниженной цене, завладел их денежными средствами и распорядился ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий гражданина Х. потерпевшему Е. был причинён материальный ущерб в размере 6 000 000 тенге, потерпевшему П. — 4 540 000 тенге.

В судебном заседании подсудимый признал вину частично, при этом гражданские иски признал и просил применить Закон об амнистии.

Суд пришёл к выводу, что денежные средства были получены Х. путём обмана, в связи с чем доводы подсудимого признаны необоснованными. Также установлено, что ранее он уже был судим за коррупционное преступление.

При назначении наказания суд учёл наличие у подсудимого малолетнего ребёнка. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Приговором Ескельдинский районный суд по совокупности уголовных правонарушений Х. назначено окончательное наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать государственные и иные уполномоченные должности. В срок наказания зачтено ранее отбытое наказание по предыдущему приговору.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме. Приговор не вступил в законную силу.