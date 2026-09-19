Мошеннические звонки через SIM-box: 24 человека получили по 8 лет

В Астане вынесли приговор 24 участникам организованной группы, которая, по данным следствия и суда, была связана с телефонным мошенничеством. Каждый из подсудимых получил по восемь лет лишения свободы.

Установлено, что группа действовала по четкой схеме: организаторы распределяли обязанности между участниками и контролировали их работу. Большая часть фигурантов приехала в Казахстан из России. Некоторые из них по поручению координаторов выезжали за границу, чтобы привезти оборудование.

Исполнителей находили преимущественно через Telegram. Им поручали прибыть в определенный город, снять жилье, установить SIM-box и подключить к нему SIM-карты казахстанских операторов. За обслуживание оборудования участникам платили от 50 до 100 долларов в сутки.

«Государственные обвинители прокуратуры Карагандинской области обеспечили всестороннее и объективное исследование доказательств. Несмотря на отрицание подсудимыми своей вины, представленные прокуратурой доказательства подтвердили причастность подсудимых к организованной преступной деятельности», - сообщили в прокуратуре.

Следствие установило, что с подключенных к SIM-box телефонных номеров совершались звонки гражданам. Злоумышленники представлялись сотрудниками банков, государственных органов, АО «Казпочта» и других организаций. Под различными предлогами они узнавали у людей коды подтверждения, убеждали оформлять кредиты и переводить деньги.

В телефонах осужденных обнаружили переписки в Telegram. В них содержались инструкции по установке и обслуживанию оборудования, замене SIM-карт, выполнению заданий и передаче отчетов координаторам.

Суд признал всех 24 подсудимых виновными и назначил каждому по восемь лет лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.