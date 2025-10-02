Жанибекский районный суд рассмотрел дело о взыскании неосновательного обогащения на сумму 2 миллиона тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на областной суд.

Истец заявил, что стал жертвой мошенников, действовавших под видом представителей компании "Казмунайгаз". По их указанию он установил приложение "Bybit" и предоставил удалённый доступ к экрану своего смартфона. Позднее выяснилось, что мошенники перевели 2 миллиона тенге с его счёта на счёт гражданина Б., а также, используя другие уловки, похитили у него ещё 28 миллионов тенге. Всего ущерб составил 30 миллионов.

Полиция начала досудебное расследование по факту мошенничества, однако истец также обратился в суд с требованием вернуть сумму, которую получил именно гражданин Б., ссылаясь на отсутствие законных оснований для обогащения последнего. Ответчик утверждал, что деньги были переведены в рамках торговли цифровыми активами, но представить надлежащие доказательства суду не смог. Скриншоты, предоставленные в качестве доказательств, не были заверены, не содержали электронной подписи и не подтверждали реальных операций на платформе.

Суд установил, что между сторонами не существовало договорных отношений, а полученные средства были переданы без законных оснований. Более того, ответчик, не предприняв мер по выяснению причин поступления средств и распорядившись ими по своему усмотрению, действовал неправомерно. Суд удовлетворил иск и постановил взыскать с ответчика 2 миллиона тенге в пользу истца.