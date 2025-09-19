В результате спецоперации шымкентская полиция при координации городской прокуратуры пресекла деятельность организованной группы, занимавшейся интернет-мошенничеством на территории Шымкента, Алматы и Алматинской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Задержаны четыре человека: организатор схемы, двое дроповодов и перевозчик наличных. Установлена их причастность к девяти эпизодам мошенничества с общим ущербом свыше 141 миллиона тенге. Преступная схема включала незаконное получение банковских карт, обналичивание похищенных средств и передачу денег.

Сейчас проводится досудебное расследование и проверяется возможная причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Полиция напоминает: с 16 сентября в Казахстане действует уголовная ответственность за незаконный доступ к банковским счетам и платежным средствам.