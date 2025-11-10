Мошенник наживался на детях с инвалидностью в Астане
В Казахстане суд вынес приговор мошеннику, который обманывал родителей детей с инвалидностью, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру Астаны.
Мужчина распространял ложные объявления в мессенджер-группе "What’s App" под названием "Коляски нашим детям", предлагая подержанные кресла-коляски. Родители, доверившись сообщению, перечисляли от 40 до 114 тысяч тенге на карту мошенника, ожидая доставки товара по почте, но так и не получили обещанные изделия.
Суд учёл смягчающие обстоятельства, включая признание вины, искреннее раскаяние и возмещение ущерба потерпевшим. Мужчине назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Приговор пока не вступил в законную силу.
