В Казахстане суд вынес приговор мошеннику, который обманывал родителей детей с инвалидностью, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру Астаны.

Мужчина распространял ложные объявления в мессенджер-группе "What’s App" под названием "Коляски нашим детям", предлагая подержанные кресла-коляски. Родители, доверившись сообщению, перечисляли от 40 до 114 тысяч тенге на карту мошенника, ожидая доставки товара по почте, но так и не получили обещанные изделия.

Суд учёл смягчающие обстоятельства, включая признание вины, искреннее раскаяние и возмещение ущерба потерпевшим. Мужчине назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Приговор пока не вступил в законную силу.