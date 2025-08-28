В Аральском районном суде было рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина С., который был признан виновным в совершении мошенничества, предусмотренного частью 2 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Суд установил, что, используя временный номер телефона, подсудимый зарегистрировал аккаунт в мессенджере "WhatsApp" и, выдав себя за гражданина К., отправил его сестре А. ложные сообщения с просьбой перевести 1 миллион тенге через "Kaspi Gold", обещая вернуть деньги наличными позже. Потерпевшая, доверившись словам "брата", перевела указанную сумму на счет мошенника.

Это преступление было квалифицировано как мошенничество с использованием информационной системы, что является преступлением средней тяжести по законодательству Казахстана. В суде подсудимый признал свою вину, что подтвердили его показания, свидетельства потерпевшей и других участников дела, а также собранные доказательства.

Суд учел смягчающие обстоятельства, такие как отсутствие судимости у подсудимого, его признание вины, чистосердечное раскаяние, а также прощение потерпевшей. В результате, суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с пробационным контролем на тот же срок. Кроме того, подсудимый был привлечен к принудительному труду — 100 часов в год, которые будут определяться местным исполнительным органом.

На основании закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан", наказание было сокращено на одну вторую часть. Весь причиненный ущерб был взыскан в пользу потерпевшей.

Приговор вступил в законную силу.