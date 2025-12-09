Мошенник с онлайн-продаж автозапчастей обманул жителей пяти регионов
При координации прокуратуры города Косшы раскрыто семь фактов интернет‑мошенничества, передает BAQ.KZ.
По данным следствия, подозреваемый создавал ложную рекламу о продаже автозапчастей с быстрой доставкой через онлайн-платформы. В результате его действий пострадали жители Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей и города Алматы.
По указанию прокуратуры мошенник был задержан. Его действия квалифицированы по статье 190 части 3 пункту 4) Уголовного кодекса Республики Казахстан (мошенничество, совершённое неоднократно).
Как выяснилось, преступления были совершены из-за долгов, возникших в результате проигрышей в онлайн-казино.
Прокуратура города Косшы обращается к гражданам с просьбой тщательно проверять информацию и критически относиться к предложениям о финансовых операциях в интернете, особенно от незнакомых лиц.
