При координации прокуратуры города Косшы раскрыто семь фактов интернет‑мошенничества, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, подозреваемый создавал ложную рекламу о продаже автозапчастей с быстрой доставкой через онлайн-платформы. В результате его действий пострадали жители Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей и города Алматы.

По указанию прокуратуры мошенник был задержан. Его действия квалифицированы по статье 190 части 3 пункту 4) Уголовного кодекса Республики Казахстан (мошенничество, совершённое неоднократно).

Как выяснилось, преступления были совершены из-за долгов, возникших в результате проигрышей в онлайн-казино.

Прокуратура города Косшы обращается к гражданам с просьбой тщательно проверять информацию и критически относиться к предложениям о финансовых операциях в интернете, особенно от незнакомых лиц.