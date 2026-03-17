Мошенника из Instagram экстрадировали в Казахстан: ущерб - 80 млн тенге
Мужчина долгое время скрывался за границей. Теперь его вернули в Казахстан.
Что произошло
Генеральная прокуратура Казахстана экстрадировала из России гражданина страны, подозреваемого в участии в организованной преступной группе, занимавшейся мошенничеством.
По данным следствия, в 2023 - 2024 годах он вместе с сообщниками обманывал пользователей через социальные сети.
«Злоумышленники, используя Instagram, входили в доверие граждан и убеждали инвестировать денежные средства, обещая доход, многократно превышающий вложения», - сообщили в Генпрокуратуре.
После получения денег участники схемы распределяли средства между собой и тратили их на личные нужды.
В результате действий мошенников пострадали 75 человек из разных регионов Казахстана. Общий ущерб составил около 80 млн тенге.
Как задержали
После раскрытия схемы большинство участников преступной группы были задержаны и осуждены.
Однако одному из фигурантов удалось скрыться, и он был объявлен в международный розыск.
В марте 2025 года подозреваемого задержали на территории России. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана он был экстрадирован на родину.
В настоящее время мужчина помещен в следственный изолятор.
Какое наказание грозит
В Генпрокуратуре напомнили, что за подобные преступления предусмотрено серьезное наказание.
«За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества», - отметили в ведомстве.
Самое читаемое
- Когда заканчивается Рамадан 2026 и когда наступит Ораза айт
- Иран применил новые баллистические ракеты в ходе атаки на Тель-Авив
- Предварительные итоги референдума: новую Конституцию поддержали 87,15% казахстанцев
- Флаг Казахстана признан лучшим в мире
- «Кайрат» - «Актобе»: когда пройдет матч, где смотреть и что нужно знать болельщикам