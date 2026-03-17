Мужчина, которого подозревают в участии в мошеннической схеме, обманувшей десятки людей, был задержан в России и доставлен в Казахстан, передает BAQ.kz

Что произошло

Генеральная прокуратура Казахстана экстрадировала из России гражданина страны, подозреваемого в участии в организованной преступной группе, занимавшейся мошенничеством.

По данным следствия, в 2023 - 2024 годах он вместе с сообщниками обманывал пользователей через социальные сети.

«Злоумышленники, используя Instagram, входили в доверие граждан и убеждали инвестировать денежные средства, обещая доход, многократно превышающий вложения», - сообщили в Генпрокуратуре.

После получения денег участники схемы распределяли средства между собой и тратили их на личные нужды.

В результате действий мошенников пострадали 75 человек из разных регионов Казахстана. Общий ущерб составил около 80 млн тенге.

Как задержали

После раскрытия схемы большинство участников преступной группы были задержаны и осуждены.

Однако одному из фигурантов удалось скрыться, и он был объявлен в международный розыск.

В марте 2025 года подозреваемого задержали на территории России. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана он был экстрадирован на родину.

В настоящее время мужчина помещен в следственный изолятор.

Какое наказание грозит

В Генпрокуратуре напомнили, что за подобные преступления предусмотрено серьезное наказание.