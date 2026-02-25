Полицейские Алматы фиксируют рост случаев мошенничества с использованием SMS-сообщений, отправленных якобы с номера 1414. После получения кода жертвы подвергаются психологическому давлению со стороны злоумышленников, которые звонят и представляются сотрудниками банков, почты, налоговых органов или полиции, передает BAQ.KZ.

По их словам, данные гражданина якобы уже похищены, и для «защиты средств» необходимо срочно установить приложение, перейти по ссылке, перевести деньги или оформить кредит.

Как отметил начальник управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев, это лишь психологический прием.

«SMS с номера 1414 не дает доступа к кредитам — банки используют собственные системы защиты. Чаще всего жертвами становятся пожилые люди: их убеждают снять деньги с депозитов, перевести их на так называемый “страховой счет”, продать или заложить имущество. Деньги мошенники получают через курьеров или мессенджеры», — сообщил он.

Кроме того, распространены схемы с фиктивной продажей товаров в интернете и псевдоинвестициями. Злоумышленники обещают низкие цены или высокий доход, требуют предоплату и после этого исчезают. Также полицейские отмечают звонки с сообщениями о якобы произошедших ДТП с родственниками, когда деньги выманиваются через эмоциональное давление.

В полиции напоминают: нельзя сообщать персональные данные, реквизиты банковских карт и коды подтверждения — даже если звонящий представляется сотрудником банка или правоохранительных органов. Информацию необходимо проверять самостоятельно и не поддаваться на психологические манипуляции.