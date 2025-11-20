Интернет-мошенники продолжают придумывать новые способы обмана казахстанцев, используя доверие граждан и маскируясь под сотрудников государственных органов, передает BAQ.KZ со ссылкой на КГД.

В последние недели участились случаи рассылки фейковых писем с пугающим заголовком "Предупреждение о необходимости незамедлительной уплаты налога". Такие сообщения направляются на электронные адреса, а также сопровождаются телефонными звонками, во время которых злоумышленники представляются сотрудниками органов государственных доходов.

По уже известной схеме мошенники убеждают жертв, что у них якобы отсутствует налоговая отчётность по форме 270. Однако теперь они пошли дальше: преступники представляются курьерами и уверяют, что у налогоплательщика якобы имеется официальное письмо из КГД, которое необходимо доставить на дом. При этом они подчёркивают, что "доставка" оплачена налоговым ведомством, чтобы вызвать доверие.

Особую опасность представляет то, что мошенники используют номер 1414 и отправляют SMS от имени "Enbek.kz" с шестизначным кодом. Жертву просят продиктовать этот код, чтобы "завершить процесс доставки". На самом деле передача такого кода даёт злоумышленникам доступ к личным данным или аккаунтам гражданина.

Комитет государственных доходов призывает граждан проявлять максимальную бдительность и не доверять подобным рассылкам. Ведомство напоминает, что государственные структуры не запрашивают у граждан коды подтверждения и не предлагают услуги курьерской доставки. Гражданам рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, не диктовать личные данные и проверять всю информацию исключительно через официальные источники.