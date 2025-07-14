В последнее время участились случаи мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками Комитета национальной безопасности (КНБ) и других государственных структур, передает BAQ.KZ.

Они звонят гражданам, утверждая, что на их банковских счетах произошли "подозрительные операции", или даже сообщают, что ведется расследование уголовного дела. В некоторых случаях преступники манипулируют страхом, утверждая, что действия необходимы для пресечения террористического акта или угрозы национальной безопасности.

Для того чтобы повысить достоверность своих рассказов, мошенники используют поддельные удостоверения, которые демонстрируют через видеозвонки, или присылают сфабрикованные документы с логотипами КНБ. Они убеждают граждан в том, что их деньги под угрозой, и предлагают перевести средства на "безопасный счёт", чтобы якобы "защитить" их. Иногда мошенники предлагают оформить кредиты, чтобы "спасти" сбережения, после чего деньги направляются на счета, подконтрольные преступникам.

Кроме того, лжесотрудники КНБ могут предлагать помощь в трудоустройстве или решении социальных и бытовых проблем за деньги. Эти действия подпадают под статьи 190 (мошенничество) и 385 (подделка документов) Уголовного кодекса.

КНБ напоминает, что сотрудники правоохранительных и специальных органов никогда не просят граждан перевести деньги на посторонние счета, даже если речь идет о предотвращении террористических актов. Если вам позвонили с подобным предложением, немедленно сообщите в полицию.