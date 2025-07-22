Мошенники атакуют под видом врачей: казахстанцев приглашают на фейковые скрининги
Минздрав опубликовал предупреждение.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане активизировались телефонные мошенники: теперь они маскируются под сотрудников медорганизаций и приглашают граждан на "скрининговое обследование", передает BAQ.KZ. Под предлогом подтверждения записи просят продиктовать код из SMS. На деле же это мошенники, которые пытаются получить доступ к банковским данным казахстанцев.
Министерство здравоохранения официально заявило: госмедучреждения не требуют никакого SMS-кода при записи на обследование.
Такие коды, как правило, используются для входа в цифровые сервисы или подтверждения операций, и передавать их третьим лицам категорически нельзя, — отметили в Минздраве.
Ведомство призывает казахстанцев быть бдительными и не поддаваться на уловки. Если получили подозрительный звонок — лучше сразу положить трубку и обратиться в колл-центр своей поликлиники.
Самое читаемое
- Какие школы будут закрыты в ЗКО: акимат предоставил полный список
- В Актау обнажённый мужчина сорвался с 11 этажа и погиб
- Министр здравоохранения навестила хирурга, которого избил пациент в Костанае
- Президент Токаев выразил соболезнования Генсеку Компартии Вьетнама
- Переезд детдома из Алматы в Конаев: одна девочка потеряла сознание, у мальчика травма