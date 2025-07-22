В Казахстане активизировались телефонные мошенники: теперь они маскируются под сотрудников медорганизаций и приглашают граждан на "скрининговое обследование", передает BAQ.KZ. Под предлогом подтверждения записи просят продиктовать код из SMS. На деле же это мошенники, которые пытаются получить доступ к банковским данным казахстанцев.

Министерство здравоохранения официально заявило: госмедучреждения не требуют никакого SMS-кода при записи на обследование.

Такие коды, как правило, используются для входа в цифровые сервисы или подтверждения операций, и передавать их третьим лицам категорически нельзя, — отметили в Минздраве.

Ведомство призывает казахстанцев быть бдительными и не поддаваться на уловки. Если получили подозрительный звонок — лучше сразу положить трубку и обратиться в колл-центр своей поликлиники.