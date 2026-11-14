Мошенники маскируют вредоносные программы под ИИ-сервисы для подбора причесок

В Казахстане предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с бесплатными сервисами на основе искусственного интеллекта. Злоумышленники распространяют вредоносные программы под видом приложений для подбора стрижек, причесок, макияжа и создания индивидуального образа по фотографии.

Как сообщает Центр прогнозирования преступных угроз Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, по данным зарубежных источников, пользователям предлагают перейти по ссылке и скачать специальное приложение, которое якобы предоставляет доступ к функциям ИИ-стилиста. Однако вместо обещанного сервиса на устройство устанавливается вредоносное программное обеспечение.

После этого злоумышленники могут получить удаленный доступ к смартфону, контролировать отдельные его функции и просматривать личную информацию. Кроме того, такая программа может предоставить доступ к конфиденциальным данным, банковским приложениям и другим финансовым сервисам, что создает риск хищения денег.

В связи с этим в Генеральной прокуратуре рекомендуют соблюдать меры цифровой безопасности. В частности, скачивать приложения только из официальных магазинов, таких как Google Play и App Store, и не переходить по сомнительным ссылкам из рекламы, сообщений и неизвестных интернет-ресурсов.

Перед установкой следует проверять название приложения, разработчика, официальный сайт, отзывы пользователей и дату публикации. Также важно внимательно изучать разрешения, которые запрашивает программа, и не устанавливать приложения, требующие отключить встроенные средства защиты смартфона.

Пользователям советуют не вводить в неизвестных сервисах данные банковских карт, пароли и коды подтверждения из SMS и push-уведомлений. Не следует предоставлять незнакомым приложениям доступ к банковским сервисам, сообщениям и уведомлениям.

Дополнительно рекомендуется своевременно обновлять операционную систему смартфона и использовать встроенные средства защиты от вредоносного программного обеспечения.

В ведомстве призвали казахстанцев проверять источник загрузки каждого приложения и не доверять сомнительным предложениям бесплатных ИИ-сервисов.