Мошенники начали рассылать фальшивые письма от имени АФМ
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Мошенники снова прикрываются именем Агентства по финансовому мониторингу. На этот раз поддельное официальное письмо отправили в государственный орган, передает BAQ.KZ.
В документе злоумышленники сослались на якобы проводимую проверку и запросили сведения о конкретном гражданине. Среди них характеристика и другая персональная информация.
В АФМ говорят, что подобные схемы уже встречались. Сначала мошенники рассылают поддельные письма с логотипами, печатями и подписями, а затем звонят гражданам или пишут в мессенджерах. Представляясь сотрудниками агентства, они пытаются получить банковские данные или требуют перевести деньги.
В ведомстве подчеркнули, что сотрудники АФМ не запрашивают по телефону данные банковских счетов и не просят переводить деньги.
Одного логотипа, печати или подписи недостаточно, чтобы считать документ настоящим. Подозрительные письма советуют проверять через официальные каналы агентства.
Если есть сомнения, можно позвонить в call-центр АФМ по номеру 1458 или в дежурную часть по телефону +7 (7172) 70-84-79.
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