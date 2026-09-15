Мошенники начали рассылать фальшивые письма от имени АФМ

Мошенники снова прикрываются именем Агентства по финансовому мониторингу. На этот раз поддельное официальное письмо отправили в государственный орган, передает BAQ.KZ.

В документе злоумышленники сослались на якобы проводимую проверку и запросили сведения о конкретном гражданине. Среди них характеристика и другая персональная информация.

В АФМ говорят, что подобные схемы уже встречались. Сначала мошенники рассылают поддельные письма с логотипами, печатями и подписями, а затем звонят гражданам или пишут в мессенджерах. Представляясь сотрудниками агентства, они пытаются получить банковские данные или требуют перевести деньги.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники АФМ не запрашивают по телефону данные банковских счетов и не просят переводить деньги.

Одного логотипа, печати или подписи недостаточно, чтобы считать документ настоящим. Подозрительные письма советуют проверять через официальные каналы агентства.

Если есть сомнения, можно позвонить в call-центр АФМ по номеру 1458 или в дежурную часть по телефону +7 (7172) 70-84-79.