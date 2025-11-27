Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана предупреждает владельцев iPhone о новой схеме интернет-мошенничества, активно распространяющейся в сети, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат ВКО.

По данным зарубежных источников, злоумышленники используют поддельные сообщения от имени Apple, чтобы получить доступ к устройствам и данным пользователей.

Мошенники рассылают SMS или iMessage, оформленные как официальные уведомления службы Apple Find My. В сообщениях указывается модель, цвет и объем памяти "найденного" устройства — эта детализация создает у владельца впечатление, что сообщение действительно отправлено компанией Apple. Вместе с текстом прикрепляется ссылка, которая якобы ведет на сервис поиска.

На самом деле по ссылке открывается фальшивая страница, визуально полностью копирующая интерфейс Apple Find My. Введенные пользователем логин и пароль Apple ID моментально передаются злоумышленникам. Получив эти данные, мошенники могут обойти блокировку активации, восстановить доступ к украденному устройству и получить доступ к личной информации владельца.

Специалисты подчеркивают, что подобные фишинговые схемы распространяются все активнее, и пользователи должны проявлять максимальную осторожность. Эксперты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, использовать отдельный адрес электронной почты для отображения контактов на экране блокировки, защищать SIM-карту PIN-кодом и проверять статус устройства исключительно через официальный сервис icloud.com/find.

Центр призывает граждан соблюдать кибербезопасность и обращать внимание на любые подозрительные уведомления, чтобы не стать жертвой мошенников.