Мошенники обещают увеличить пенсию и просят SMS-код
Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) предупредил граждан о новой волне мошеннических звонков, связанных с якобы неучтенным трудовым стажем и перерасчетом пенсионных выплат, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в фонде, в последние недели участились обращения вкладчиков, которым неизвестные представляются сотрудниками ЕНПФ и сообщают о якобы выявленных годах трудового стажа, не включенных в расчет будущей пенсии.
По информации фонда, злоумышленники убеждают граждан, что могут помочь пересчитать пенсионные выплаты в сторону увеличения.
Для создания доверительной атмосферы они называют реальные адреса отделений ЕНПФ и предлагают записать человека на прием через электронную очередь.
Однако для этого просят продиктовать код из SMS-сообщения.
"К сожалению, есть получатели, которые уже сообщили мошенникам коды из SMS", – отметили в ЕНПФ.
В фонде напомнили: сотрудники не запрашивают коды
В ЕНПФ подчеркнули, что сотрудники фонда никогда не звонят гражданам с просьбой сообщить SMS-коды, пароли, реквизиты банковских карт или другие конфиденциальные данные.
Также в фонде напомнили, что все услуги ЕНПФ предоставляются бесплатно, а оформление пенсионных выплат осуществляется исключительно в соответствии с законодательством.
В организации обращают внимание, что даже если звонящий знает имя человека, его ИИН, адрес проживания или место работы, это не подтверждает его связь с государственными органами.
"Эти данные могли быть получены злоумышленниками из открытых источников", – предупреждают специалисты.
