В Кокшетау полиция расследует крупное мошенничество, в результате которого местная жительница лишилась 12 миллионов тенге, передает BAQ.KZ. со ссылкой Женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником финансовой организации, и сообщил, что на её имя якобы открыт счет, использующийся для финансирования террористических группировок. Для "защиты средств" она должна была передать наличные через курьера.

Обманутая женщина, поверив в угрозу, упаковала деньги в коробку и передала их злоумышленникам в районе супермаркета. Когда же она поняла, что стала жертвой обмана, сразу обратилась в полицию.

По данному факту начато досудебное расследование. Полиция напоминает, что никакие финансовые учреждения не связываются с гражданами по телефону или мессенджерам для защиты их сбережений. В случае подозрительных звонков или требований передать деньги — это мошенничество. Особенно важно предупредить об этом пожилых людей.