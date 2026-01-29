  • 29 Января, 21:13

Мошенники обманывают за 60 секунд: как казахстанцам не попасться на их уловки

Сегодня, 19:52
АВТОР
111
Фото: freepik.com

В Туркестанской области полиция подготовила профилактический видеоролик, чтобы предупредить жителей о новых схемах интернет-мошенничества, передает BAQ.KZ.

Как отметили в полиции региона, злоумышленникам порой хватает всего одной минуты, чтобы обмануть человека. Они используют разные уловки: звонят от имени знакомых, представляются сотрудниками банков, предлагают дешевые товары или обещают призы.

Полиция напоминает казахстанцам о главных правилах безопасности:

  • Не сообщайте SMS-коды, PIN-коды и номера банковских карт;

  • Не передавайте личные данные по телефону или мессенджерам;

  • Перепроверяйте информацию и при возможности связывайтесь с отправителем по видеозвонку;

  • Не поддавайтесь давлению и не принимайте поспешных решений.

Своевременная бдительность помогает защитить личные средства и избежать ущерба от мошенников.

Видео: ДП области

