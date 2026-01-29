Мошенники обманывают за 60 секунд: как казахстанцам не попасться на их уловки
В Туркестанской области полиция подготовила профилактический видеоролик, чтобы предупредить жителей о новых схемах интернет-мошенничества, передает BAQ.KZ.
Как отметили в полиции региона, злоумышленникам порой хватает всего одной минуты, чтобы обмануть человека. Они используют разные уловки: звонят от имени знакомых, представляются сотрудниками банков, предлагают дешевые товары или обещают призы.
Полиция напоминает казахстанцам о главных правилах безопасности:
-
Не сообщайте SMS-коды, PIN-коды и номера банковских карт;
-
Не передавайте личные данные по телефону или мессенджерам;
-
Перепроверяйте информацию и при возможности связывайтесь с отправителем по видеозвонку;
-
Не поддавайтесь давлению и не принимайте поспешных решений.
Своевременная бдительность помогает защитить личные средства и избежать ущерба от мошенников.
