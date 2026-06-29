Мошенники обналичили 400 млн тенге через дропперов в Казахстане

В Казахстане дропперы стали ключевым инструментом интернет-мошенников, через которых выводятся и обналичиваются украденные у граждан деньги.

По данным Генеральной прокуратуры, только за последние пять месяцев через такие схемы было обналичено около 400 млн тенге.

С момента введения уголовной ответственности за дропперство с 16 сентября 2025 года в стране зарегистрировано более 700 уголовных дел по статье 232-1 Уголовного кодекса РК. Как сообщили в правоохранительных органах, к ответственности уже привлечены 216 человек, из них 202 получили судебные приговоры.

Закон предусматривает до 7 лет лишения свободы за передачу своих банковских счетов или участие в переводах денег в интересах мошенников.

Одним из примеров стал случай в Западно-Казахстанской области, где суд осудил семерых 19-летних студентов. Они передавали доступ к своим счетам, через которые было обналичено более 4 млн тенге, включая деньги, похищенные у пенсионеров. Молодые люди получили по 3 года ограничения свободы с обязательными работами и постановкой на пробационный учет.

В случае нарушения условий наказание может быть заменено на реальное лишение свободы.

Кроме уголовной ответственности, дропперов ожидают блокировки счетов и ограничения со стороны банков. Аналогичные риски существуют при использовании нелицензированных криптобирж, которые также могут применяться для отмывания преступных доходов.

Правоохранительные органы призывают граждан не передавать свои банковские счета третьим лицам и немедленно блокировать карты при подозрительных операциях.

Также отмечается, что те, кто добровольно сообщит о своей вовлеченности в такие схемы и поможет следствию, могут быть освобождены от уголовной ответственности.

В ведомстве подчёркивают, что дропперы – это не "посредники", а полноценные участники преступных схем.