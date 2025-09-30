В столице Казахстана завершено расследование резонансного уголовного дела о мошенничестве и отмывании преступных доходов, совершённых группой лиц, передает BAQ.KZ со ссылкой на АФМ.

Приговор по делу уже вынесен, однако он пока не вступил в законную силу.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, расследование проводилось Департаментом АФМ по г. Астана. В ходе следствия установлено, что в 2023 году подозреваемая, действуя по доверенности от имени своего сына, оформила в АО "Банк ЦентрКредит" два кредита на общую сумму 115 миллионов тенге, воспользовавшись государственной программой льготного кредитования, субсидируемой АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ".

Для получения финансирования она, совместно с сообщницами, предоставила в банк фиктивные документы, включая заведомо ложные отчёты об оценке имущества, передаваемого в залог. Кроме того, для получения положительного кредитного заключения были привлечены аффилированные лица, оформившие на себя объекты недвижимости, не соответствующие заявленной рыночной стоимости.

На этом преступная схема не остановилась. В декабре 2023 года подозреваемые оформили ещё один кредит — на сумму 155 миллионов тенге — на имя женщины, которая в тот момент находилась в тяжёлом состоянии здоровья.

"Под предлогом оформления кредита на приобретение хлебопекарного оборудования сообщники получили у неё доступ к ЭЦП и изготовили фиктивный комплект документов: договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ", — говорится в материалах дела.

Эти документы якобы подтверждали поставку оборудования от ряда подконтрольных индивидуальных предпринимателей, однако никакой фактической поставки не было. Средства были выведены через счета ИП и обналичены. Уже после смерти женщины организаторы продолжили оформлять поддельные документы задним числом — с целью сокрытия преступных действий.

Следствием также установлено участие сотрудника банка, который, по данным АФМ, получил 500 тысяч тенге за содействие в оформлении кредитных заявок и консультации.

Общий ущерб, причинённый банку, составил 155 миллионов тенге. Суд признал всех фигурантов виновными и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому. В дополнение к уголовному наказанию было конфисковано имущество, приобретённое на преступные доходы: база отдыха, земельный участок площадью 2000 кв. м, а также нежилое помещение в столице.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.