Игроки и тренеры "Кайрата ", болельщики, да вся футбольная общественность переживают за Дастана Сатпаева и его отсутствие в составе главной команды страны из-за травмы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sportinfo.kz

Как известно, юный форвард не будет играть в матчах с Лихтенштейном дома 10 октября и через три дня против Северной Македонии на выезде.

Этой печальной ситуацией с нашей юной звездой воспользовались мошенники и от имени Дастана Сатпаева стали собирать деньги в его поддержку.

Сам Дастан, его родные и близкие возмущены подлой акцией мошенников и заявляют о десятках фейковых аккаунтах, которые сейчас распространяются в соцсетях.