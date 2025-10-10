Мошенники орудуют от имени футболиста Дастана Сатпаева
Сегодня, 19:38
133Фото: instagram.com/d.satpayev/
Игроки и тренеры "Кайрата ", болельщики, да вся футбольная общественность переживают за Дастана Сатпаева и его отсутствие в составе главной команды страны из-за травмы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sportinfo.kz.
Как известно, юный форвард не будет играть в матчах с Лихтенштейном дома 10 октября и через три дня против Северной Македонии на выезде.
Этой печальной ситуацией с нашей юной звездой воспользовались мошенники и от имени Дастана Сатпаева стали собирать деньги в его поддержку.
Сам Дастан, его родные и близкие возмущены подлой акцией мошенников и заявляют о десятках фейковых аккаунтах, которые сейчас распространяются в соцсетях.
"Мой сын Дастан Сатпаев приступил к лечению и ни у кого денег не просил. Мы никогда сбором денег не занимаемся. Так что, казахстанцы будьте бдительны. Надеемся, что аферистами серьёзно займутся правоохранительные органы, иначе подобные акции, касающиеся популярных личностей станут постоянными", - обратился к болельщикам отец Дастана - Талгат Сатпаев.
