Мошенники орудуют от имени футболиста Дастана Сатпаева

Фото: instagram.com/d.satpayev/
Игроки и тренеры "Кайрата ",  болельщики, да вся футбольная общественность переживают за Дастана Сатпаева и его отсутствие в составе главной команды страны из-за травмы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sportinfo.kz.
 
Как известно, юный форвард не будет играть в матчах с Лихтенштейном дома 10 октября и через три дня  против Северной Македонии на выезде.  
 
Этой печальной ситуацией с нашей юной звездой воспользовались мошенники и от имени Дастана Сатпаева стали собирать деньги в его поддержку. 
 
Сам Дастан, его родные и близкие возмущены подлой акцией мошенников и заявляют о десятках  фейковых  аккаунтах, которые сейчас распространяются  в соцсетях.
 
"Мой сын Дастан Сатпаев приступил к лечению и ни у кого денег не просил. Мы никогда сбором денег не занимаемся. Так что, казахстанцы будьте бдительны. Надеемся, что аферистами серьёзно займутся правоохранительные органы, иначе подобные акции, касающиеся популярных личностей  станут постоянными", - обратился к болельщикам отец Дастана - Талгат Сатпаев.

