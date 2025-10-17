Агентство финансового мониторинга предупреждает граждан о случаях мошенничества, при которых злоумышленники используют имя ведомства для обмана, передает BAQ.KZ.

По информации АФМ, мошенники звонят и рассылают письма от имени юристов или сотрудников по проверке, утверждая о "проверке вашей организации" и требуя "оказать содействие". Параллельно через мессенджеры WhatsApp злоумышленники могут представляться руководителями и бухгалтерами организации, используя реальные фотографии и имена на аватарках.

Агентство напоминает, что они не отправляют такие письма и не запрашивают личные данные, включая номера счетов, СМС-коды и документы.

Мошенники оказывают психологическое давление: звонки и сообщения приходят одновременно, создавая чувство срочности. Жертвам нередко говорят немедленно ехать в банк и выполнять указания, что приводит к потере средств. Чаще всего жертвами становятся пожилые люди.

АФМ советует при подозрительных звонках: