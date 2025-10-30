До 10 млн тенге за "клик": афера с грантами набирает обороты в соцсетях
Акимат Астаны предупреждает.
В социальных сетях распространяются сообщения о якобы предоставлении грантов до 10 миллионов тенге с условием перехода по внешним ссылкам и прохождения платного обучения в неаккредитованных организациях, передает BAQ.KZ.
Эти сведения не подтверждены официальными источниками и вызывают серьёзную обеспокоенность у представителей бизнеса.
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны официально заявляет, что данные предложения не имеют никакого отношения к акимату столицы и не связаны с государственными программами поддержки предпринимательства. Государственные гранты и программы поддержки реализуются исключительно на безвозмездной основе. Обязательные платежи за обучение или за подачу заявки не взимаются.
Ведомство призывает граждан быть бдительными: не переходить по сомнительным ссылкам, не передавать персональные данные третьим лицам и проверять информацию через официальные источники. Актуальные сведения о мерах поддержки предпринимателей публикуются только на официальных ресурсах государственных органов.
