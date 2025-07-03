Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предупреждает о новой схеме мошенничества, связанной с использованием имени АО "Казпочта", передает BAQ.KZ.

Жертвами становятся граждане, получающие фальшивые сообщения и звонки от злоумышленников, которые маскируются под сотрудников почтовой службы.

По информации регулятора, схема выглядит следующим образом: гражданину приходит SMS якобы от "Казпочты" с уведомлением о доставке письма или посылки. Затем с ним связывается абонент через WhatsApp, подписанный как "Казпочта". Под предлогом уточнения адреса или подтверждения получения, у человека запрашивают код, поступивший в SMS. Получив код, мошенники получают доступ к личным кабинетам, сервисам и могут оформить онлайн-займы на имя жертвы.

Казахстанцам напоминает: никогда не сообщайте коды из SMS и персональные данные по телефону, даже если звонящий представляется сотрудником официальной организации. Также не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений и игнорируйте звонки с незнакомых номеров в мессенджерах.

Для дополнительной защиты рекомендуется установить добровольный отказ от получения онлайн-займов. Отказ можно снять в любой момент.

При выявлении признаков мошенничества необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.