Мошенники представляются "Казпочтой" и воруют данные казахстанцев
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Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предупреждает о новой схеме мошенничества, связанной с использованием имени АО "Казпочта", передает BAQ.KZ.
Жертвами становятся граждане, получающие фальшивые сообщения и звонки от злоумышленников, которые маскируются под сотрудников почтовой службы.
По информации регулятора, схема выглядит следующим образом: гражданину приходит SMS якобы от "Казпочты" с уведомлением о доставке письма или посылки. Затем с ним связывается абонент через WhatsApp, подписанный как "Казпочта". Под предлогом уточнения адреса или подтверждения получения, у человека запрашивают код, поступивший в SMS. Получив код, мошенники получают доступ к личным кабинетам, сервисам и могут оформить онлайн-займы на имя жертвы.
Казахстанцам напоминает: никогда не сообщайте коды из SMS и персональные данные по телефону, даже если звонящий представляется сотрудником официальной организации. Также не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений и игнорируйте звонки с незнакомых номеров в мессенджерах.
Для дополнительной защиты рекомендуется установить добровольный отказ от получения онлайн-займов. Отказ можно снять в любой момент.
При выявлении признаков мошенничества необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
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