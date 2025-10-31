В Казахстане участились случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят гражданам и предпринимателям, выдавая себя за сотрудников Комитета государственных доходов (КГД), и требуют оплату штрафов за якобы непредставленную налоговую отчётность, передает BAQ.KZ.

По информации КГД, схемы мошенников разнообразны: от звонков с угрозами штрафов и блокировки банковских счетов до рассылки сообщений через мессенджеры (в том числе WhatsApp) с уведомлениями о проверках или включении в списки финансового мониторинга. Цель преступников — ввести налогоплательщиков в заблуждение, дестабилизировать работу бизнеса и, в отдельных случаях, вымогать деньги.

КГД предупреждает: сотрудники органов не запрашивают коды, ЭЦП, банковские реквизиты или личные данные. Все сообщения с неизвестных номеров, содержащие угрозы и просьбы "урегулировать" штрафы, являются мошенничеством.

Налогоплательщиков призывают быть внимательными, проверять достоверность информации и использовать только официальные источники для получения сведений о налогах и финансовых проверках.