Агентство по финансовому мониторингу Казахстана предупреждает граждан о новой волне телефонного мошенничества. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников агентства, убеждают людей перевести деньги на "безопасные счета" под предлогом защиты от мнимых финансовых рисков, передает BAQ.KZ.

По информации АФМ, неизвестные лица звонят гражданам, представляются сотрудниками агентства, сообщают о якобы "подозрительных операциях" и требуют перевода средств или предоставления персональных данных. Зачастую мошенники используют сложную схему: сначала звонит псевдосотрудник АФМ, затем — "представитель Национального банка", подтверждающий угрозу. В случае отказа аферисты прибегают к угрозам.

"В обращениях граждан часто фигурируют одни и те же фамилии: “Жалимов”, “Жамалетдинов” и другие. Также фиксируются случаи рассылки фальшивых писем якобы от имени АФМ с поддельными подписями и печатями", - сообщили в агентстве.

АФМ официально заявляет:

Настоящие сотрудники не звонят гражданам без предварительного официального уведомления;

Не требуют перевода денежных средств;

Не собирают персональные данные по телефону;

Все действия осуществляются исключительно в рамках закона.

По данным ведомства, благодаря своевременным действиям и консультациям специалистов Call-центра 1458 удалось предотвратить около 50 случаев обмана.