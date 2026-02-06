В Экибастузе мужчина из поселка Солнечный стал объектом мошеннических действий, когда злоумышленники представились сотрудниками горводоканала, передает BAQ.KZ.

Через мессенджер WhatsApp жителю сообщили, что по его адресу направлены специалисты для проверки счетчиков воды, и попросили продиктовать код, поступивший на телефон. Не подозревая подвоха, мужчина сообщил код, после чего понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

"Благодаря своевременному обращению гражданина удалось предотвратить возможный финансовый ущерб", — сообщил исполняющий обязанности начальника управления полиции Экибастуза Валентин Бримжанов.

Отработкой инцидента занялся полицейский Аман Садыков. Совместно со старшим менеджером Народного банка оперативно заблокировали банковские счета заявителя, предотвратили оформление кредитов через онлайн-приложения и портал eGov, а также провели обзвон других банков для исключения попыток получения займов на имя потерпевшего.

Полиция снова призывает граждан быть внимательными и не сообщать по телефону или в мессенджерах данные банковских карт, пароли и коды подтверждения. В случае попыток мошенничества или если вы стали жертвой злоумышленников, необходимо незамедлительно обращаться в полицию по телефону "102".