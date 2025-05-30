Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени "Казпочты"
Сегодня, 17:41
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Сегодня, 17:41Сегодня, 17:41
60Фото: pixabay.com
В последнее время казахстанцы начали получать подозрительные SMS-сообщения якобы от имени "Казпочты", передает BAQ.KZ.
В сообщениях утверждается, что посылка не может быть доставлена из-за ошибки в адресе, и прилагается ссылка на неизвестный сайт.
Жителей страны предупреждают, что эти сообщения являются мошенническими.
В компании подчёркивают, что "Казпочта" никогда не запрашивает подтверждение адреса через сторонние ссылки.
Для подтверждения информации и получения консультации вы можете обратиться в контакт-центр по номеру 1499.
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