Мошенники вновь атакуют: казахстанцам массово рассылают фальшивые постановления о нарушении ПДД, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Подделки приходят на электронную почту и в мессенджеры, выглядят максимально правдоподобно — в них содержатся персональные данные водителей, номера автомобилей и активная ссылка на якобы оплату штрафа.

На деле это — фишинговая схема, цель которой — получить доступ к банковским данным. После перехода по ссылке пользователь попадает на поддельный сайт, где вводит данные своей карты. В результате мошенники получают полный контроль над счетом жертвы и могут похитить все средства. В отдельных случаях переход по ссылке активирует вредоносное программное обеспечение, которое собирает персональные данные с устройства — от логинов и паролей до информации о мобильных банках.

Полиция подчёркивает: официальные уведомления о штрафах за нарушение ПДД приходят только с короткого номера 1414 и не содержат ссылок для оплаты. Проверить наличие административных взысканий можно исключительно на государственных порталах — egov.kz, qamqor.gov.kz или в мобильных приложениях банков. Если в сообщении от 1414 вы увидели ссылку — это фальшивка, не переходите по ней.

В случае, если данные карты уже были введены, необходимо немедленно заблокировать счёт, обратиться в банк и в полицию по номеру 102, а также проверить устройство на наличие вредоносных программ. Ведомство призывает казахстанцев быть бдительными и заранее информировать родных и близких о подобной схеме обмана.