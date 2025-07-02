В Казахстане зафиксированы случаи массовых фейковых рассылок от имени руководства Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, передает BAQ.KZ.

По данным КГД, мошенники рассылают казахстанцам ложные сообщения через популярные мессенджеры — WhatsApp и Telegram. В них злоумышленники представляются руководством налоговых органов и под различными предлогами требуют перечислить денежные средства.

"Просим граждан проявлять максимальную бдительность. Не переходите по подозрительным ссылкам, не скачивайте вложения и ни в коем случае не переводите деньги по требованию неизвестных лиц, даже если они представляются сотрудниками КГД", — заявили в комитете.

В ведомстве напомнили, что официальное общение налоговых органов с гражданами ведётся только через проверенные каналы: личный кабинет налогоплательщика на портале eSalyk, официальные сайты и страницы КГД в соцсетях.

Казахстанцам рекомендуют внимательно проверять достоверность любых полученных сообщений, особенно если речь идет о переводе денег или конфиденциальных данных.

В случае получения подобных подозрительных уведомлений КГД советует обращаться в правоохранительные органы и не поддаваться на провокации мошенников.