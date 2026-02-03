Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике предупреждает о новой схеме интернет-мошенничества, передает BAQ.KZ.

По данным зарубежных источников, злоумышленники под видом бесплатных электронных книг распространяют через Telegram вредоносные файлы. Пользователям приходит сообщение о доступе к якобы большой библиотеке без ограничений. После запроса нужной книги бот, имитируя работу реального сервиса, выдает краткое описание сюжета, а затем предлагает скачать файл под видом "специального приложения".

Однако вместо книги пользователь получает вирусную программу. Ее установка может привести к краже паролей и денежных средств, получению доступа к перепискам и фотографиям, удаленному управлению смартфоном и утрате персональных данных.

Правоохранительные органы напоминают, что установка приложений из неофициальных источников может иметь критические последствия. Соблюдение правил кибергигиены и личная бдительность остаются ключевыми мерами защиты от подобных угроз.