Мошенники в Telegram распространяют вирусы под видом бесплатных книг
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике предупреждает о новой схеме интернет-мошенничества, передает BAQ.KZ.
По данным зарубежных источников, злоумышленники под видом бесплатных электронных книг распространяют через Telegram вредоносные файлы. Пользователям приходит сообщение о доступе к якобы большой библиотеке без ограничений. После запроса нужной книги бот, имитируя работу реального сервиса, выдает краткое описание сюжета, а затем предлагает скачать файл под видом "специального приложения".
Однако вместо книги пользователь получает вирусную программу. Ее установка может привести к краже паролей и денежных средств, получению доступа к перепискам и фотографиям, удаленному управлению смартфоном и утрате персональных данных.
Правоохранительные органы напоминают, что установка приложений из неофициальных источников может иметь критические последствия. Соблюдение правил кибергигиены и личная бдительность остаются ключевыми мерами защиты от подобных угроз.
Самое читаемое
- Доллар больше не спасает? Что происходит со сбережениями казахстанцев в 2026 году
- Геннадий Головкин принял участие в премии The Ring
- В автобусах Караганды и области появится новый способ оплаты – через QR
- Налоговик в Актюбинской области получил штраф 67 млн тенге за попытку взятки
- В СКО взыскали 11,2 млн тенге из-за ненадлежащего ремонта школ