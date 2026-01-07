В Казахстане участились случаи мошенничества, при которых злоумышленники используют бренд АО "НАК „Казатомпром“" для обмана граждан. Об этом предупреждают правоохранительные органы, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщается, в социальных сетях, мессенджерах и через рекламные объявления распространяются предложения об "инвестициях" якобы от имени национальной компании. Потенциальным жертвам обещают быстрый доход и "гарантированную прибыль", после чего предлагают зарегистрироваться на специальных онлайн-платформах.

В "Казатомпроме" ранее официально заявляли, что не запускали никаких инвестиционных платформ и не привлекают средства физических лиц. Вся подобная информация является фейковой.

Отмечается, что мошенники активно используют фишинговые рассылки, поддельные сайты и фиктивные видеообращения, выдавая их за заявления руководства и сотрудников компании. После регистрации с гражданами связываются так называемые "менеджеры", которые просят предоставить номер телефона, ИИН, банковские данные или внести деньги на "инвестиционный счет". В ряде случаев злоумышленники убеждают сообщить коды из SMS или пройти "верификацию", после чего происходит списание средств.

Полиция настоятельно рекомендует не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить персональные данные на неизвестных ресурсах и никому не сообщать коды подтверждения, CVV и пароли от банковских приложений. Проверять информацию следует исключительно через официальные источники компаний и государственных органов.

Гражданам, которые уже перевели деньги или передали личные данные, советуют незамедлительно обратиться в банк для блокировки карты или доступа, сохранить переписку, номера телефонов, ссылки и скриншоты, а затем сообщить о случившемся в полицию по номеру 102.

В департаменте полиции области Абай призвали казахстанцев не поддаваться на обещания "легких денег" и предупреждать близких, особенно пожилых людей, о мошеннических схемах под видом инвестиций в известные компании.