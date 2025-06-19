В Казахстане активизировались кибермошенники, выдающие себя за сотрудников Национального Банка, передаёт BAQ.KZ.

Под видом представителей регулятора злоумышленники связываются с гражданами и, под различными предлогами, убеждают их пройти "проверку безопасности", установить приложения или передать личные данные. В результате на пострадавших оформляются онлайн-кредиты в микрофинансовых организациях.

Схема обычно выглядит так: человеку звонит якобы "сотрудник Нацбанка" или даже "финансовой полиции", заявляя, что его ИИН используется для подозрительных операций. Затем мошенник предлагает "защитить средства", "обезопасить счета" или "проверить финансовую активность", предлагая установить вредоносное ПО или пройти авторизацию на фишинговом сайте.

Как только мошенники получают доступ к данным жертвы — ИИН, номеру карты, SMS-кодам — они тут же оформляют быстрые кредиты в онлайн-МФО, зачастую без ведома владельца. Пострадавшие узнают о долгах уже после звонков от коллекторов.

В Национальном Банке подчёркивают: сотрудники регулятора не звонят гражданам, не запрашивают личные данные, не оформляют кредиты и не предлагают установить какие-либо приложения.

Гражданам рекомендуют:

не сообщать посторонним свои ИИН, СМС-коды и банковские данные;

не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать незнакомые приложения;

при малейших сомнениях — обращаться в свой банк или в кол-центр 1414.

По всем случаям кибермошенничества необходимо обращаться в полицию.