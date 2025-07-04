Житель Буландинского района стал жертвой тщательно продуманной схемы дистанционных мошенников, передает BAQ.KZ.со ссылкой на Polisia.kz. Сначала ему позвонили с зарубежного номера, выдав себя за сотрудника ЦОНа, и под предлогом важных документов убедили передать СМС-код. Затем мошенник из "банка" по WhatsApp заявил, что на имя жертвы оформлены кредиты, и назначил "куратора" - женщину, которая убедила установить мобильные приложения восьми банков "для отмены займов". Финальным аккордом стал звонок "полицейского" в форме, который на видеосвязь подтвердил опасность ситуации и потребовал следовать инструкциям. В итоге мужчина оформил несколько кредитов и перевёл мошенникам около 9 миллионов тенге.

По факту мошенничества начато досудебное расследование, полиция проводит оперативные мероприятия. Департамент полиции Акмолинской области обращается к гражданам с просьбой быть осторожными: не сообщайте СМС-коды, не устанавливайте приложения по просьбе незнакомцев, не доверяйте звонкам с неизвестных номеров. Если возникают сомнения — проверяйте информацию через официальные источники.