Житель Акмолинской области лишился более 5,7 миллиона тенге, доверившись мошенникам, представлявшимся брокерами. Пострадавшим оказался пенсионер из Степногорска, который поверил рекламе о выгодных инвестициях в интернете, передает BAQ.KZ со ссылкой на sinegor.kz.

После регистрации на фейковой платформе мужчину начали атаковать звонками финансовые консультанты. Под их давлением он оформил товарный кредит на 1,6 миллиона тенге, а позже убедил знакомых взять дополнительные займы. Все деньги были переведены на счета третьих лиц.

Как сообщили в полиции, по факту мошенничества ведется досудебное расследование. Киберполицейские устанавливают личность дропперов и организаторов аферы.

По данным стражей порядка, только за последнюю неделю жертвами интернет-мошенников стали около 20 жителей региона, общий ущерб превысил 60 миллионов тенге.

Правоохранители напоминают: не стоит доверять звонкам и "золотым" предложениям от неизвестных абонентов. Там, где обещают лёгкую прибыль, почти всегда скрывается обман.