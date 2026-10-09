Мошенники вызвали пенсионерке в Петропавловске такси до банка: таксист сорвал их план

В Петропавловске таксист не дал 73-летней пенсионерке перевести мошенникам сбережения. Он заметил, что всю дорогу до банка ей диктуют по телефону, что делать, и вызвал полицию. Женщина сохранила больше 2 млн теңге.

Звонок от «провайдера»

Все началось со звонка. Мужчина представился сотрудником известного провайдера связи и сказал, что у пенсионерки заканчивается договор. Продлить его предложили по телефону. Для этого нужно было назвать код из SMS и четко произнести, что она согласна с условиями.

На следующий день мошенники перешли ко второму этапу. Женщине стали звонить и уверять, что из-за ее действий на нее оформили кредит на 5 млн теңге. Чтобы все исправить, ей велели снять все сбережения с депозита и перевести их на так называемый «безопасный счет».

До банка ее должно было довезти такси. Его аферисты вызвали сами.

Таксист узнал схему

За рулем оказался индивидуальный предприниматель Виктор Тимофеев. Накануне он как раз смотрел в соцсетях профилактические ролики об интернет-мошенничестве. Когда он увидел, что пассажирку всю дорогу инструктируют по телефону, сразу заподозрил обман.

Сначала пенсионерка его не послушала. Звонившие заранее внушили ей, что никому, кто попытается ее остановить, верить нельзя, потому что «это все одна мафия».

В банке Тимофеев предупредил менеджера о возможном мошенничестве и позвонил по номеру 102. Приехавшие полицейские объяснили женщине, что ее едва не обманули по распространенной схеме. Больше 2 млн теңге остались у нее.

Могло быть хуже

В полиции говорят, что потери могли быть намного больше. Обычно мошенники уговаривают жертв оформить так называемые зеркальные кредиты сразу в нескольких банках. Тогда ущерб доходит до 20 млн теңге.

За девять месяцев в Северо-Казахстанской области зарегистрировали 404 случая интернет-мошенничества. Год назад за тот же период их было 589, то есть почти на треть больше. Снижение в полиции связывают с профилактикой.

Полицейские просят не оставаться в стороне и рассказывать пожилым родственникам и знакомым о популярных схемах обмана.

Тимофеев узнал об одной из них накануне из соцсетей. На следующий день это сберегло пенсионерке больше 2 млн теңге.