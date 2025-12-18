Правоохранительные органы предупредили о новой схеме мошенничества, при которой граждане сами выходят на связь со злоумышленниками и становятся жертвами киберугроз, передает BAQ.KZ со ссылкой на МВД.

Полиция и Генеральная прокуратура рекомендуют соблюдать меры предосторожности и связываться с организациями исключительно через официальные контактные номера.

По данным зарубежных источников, мошенники запустили новую волну атак, рассылая электронные письма и SMS-сообщения от имени служб доставки, управляющих компаний и банков. Такие сообщения оформляются как уведомления о якобы возникших проблемах и побуждают получателей к немедленным действиям.

Под предлогом "ошибки в авторизации", "замены домофона" или "проверки счетчиков" злоумышленники вынуждают людей самостоятельно перезванивать по указанным контактам. В результате граждане, не подозревая обмана, создают условия для применения методов социальной инженерии и передачи конфиденциальной информации.

В правоохранительных органах отмечают, что в подобных ситуациях мошенники стремятся завладеть данными банковских карт, одноразовыми кодами из SMS и другой персональной информацией, что может привести к финансовым потерям и взлому аккаунтов.

Полиция призывает граждан проявлять бдительность, критически относиться к неизвестным сообщениям и звонкам, проверять информацию через официальные сайты организаций и использовать дополнительные меры защиты, включая двухфакторную аутентификацию. Соблюдение правил кибербезопасности, как подчеркивают в ведомствах, остается ключевым способом защиты от новых мошеннических схем.