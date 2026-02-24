Мошенницу из Астаны приговорили к 6 годам лишения свободы за многократное мошенничество с использованием информационных систем, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в прокуратуре столицы, женщина промышляла через Instagram. Здесь она размещала рекламные объявления о якобы выгодных инвестициях, дешёвых туристических путёвках и трудоустройстве за рубежом.

– Вводя граждан в заблуждение и злоупотребляя их доверием, она получала от потерпевших денежные средства, которыми распоряжалась в личных целях, не выполняя взятые на себя обязательства. В результате преступных действий пострадали 10 человек, которым причинён материальный ущерб на сумму свыше 7,7 млн тенге, – рассказали в прокуратуре.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура города обращает внимание на необходимость проявлять повышенную бдительность при использовании социальных сетей и мессенджеров, не доверять предложениям о легком заработке, дешевых турах и инвестициях в интернете, тщательно проверять лиц, предлагающих услуги через социальные сети и при возникновении факта обмана незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.